Alleen vrijdag nog slachtofferhulp school Oss

Dat zegt Sandra Beuving, directeur van scholenstichting SAAM, waar De Korenaer bij hoort. Slachtofferhulp en GGD helpen „om te zorgen dat er ruimte is voor de kinderen om op hun eigen manier een plek te geven aan dit verhaal.”

Alle vijf kinderen die donderdag betrokken waren bij het ongeluk met de Stint zaten op De Korenaer. Vier van de vijf kinderen kwamen om het leven, een elfjarig meisje uit groep 8 raakte zwaargewond.

Vijf kinderen, vijf klassen

De vijf kinderen zaten in vijf verschillende klassen. Beuving: „De impact hier op school is enorm. Een lege plek in je klas, een klasgenoot van wie je weet dat die niet meer terug gaat komen, is confronterend. Bij de kleinere kinderen is de impact vijf minuten en daarna willen ze graag weer spelen, terwijl in groep 8 veel meer de vraag is of het zwaargewonde meisje weer beter gaat worden.”

Algemene herdenking

De gemeente Oss organiseert een algemene herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van het ongeluk met de elektrische bakfiets. De bijeenkomst zal pas na volgende week plaatsvinden, omdat komende week eerst de uitvaarten van de vier omgekomen kinderen zijn. Dat liet de gemeente vrijdagmiddag weten nadat er heel veel vragen over een gezamenlijke plechtigheid waren gesteld.

De gemeente overlegt met de ouders van de kinderen en andere nabestaanden over de aard van de herdenkingsbijeenkomst. Pas daarna kan er iets worden gezegs over de datum en de manier van herdenken.

Er is vrijdag een condoleanceregister geopend op internet. Daarop zijn in korte tijd al veel reacties binnengekomen uit het hele land. Ook opent Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans vrijdag om 15.30 uur het register in de publiekshal van het gemeentehuis. Daarna kan iedereen tekenen.

