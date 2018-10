Opnieuw dode door val balkon Mallorca

Een 30-jarige Duitse stortte van vier hoog naar beneden en overleefde de val niet. Dat gebeurde ’s morgens rond zes uur in het Ipanema Beach hotel, zo schrijft de Majorca Daily.

Volgens haar man met wie ze op de hotelkamer verbleef, ging ze wel vaker even roken op het balkon. Ook ’s morgens in alle vroegte. Volgens was zijn vrouw absoluut niet suïcidaal.

De politie onderzoekt of er sprake kan zijn van een misdrijf.

Op Mallorca, Ibiza maar ook aan de costa’s zijn afgelopen seizoen meerdere toeristen van balkons gevallen. Meestal is het drank, soms zijn het ’overklimmers’ die denken via de buitenkant een andere kamer in te kunnen klauteren. Vorige maand viel nog iemand van twaalf hoog op Mallorca.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0900-0113 of www.113.nl.

