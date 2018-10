Toeriste treft schildpad in vagina aan na wilde feestnacht

De dokter van het ziekenhuis in de plaats Majón de Arona kon zijn ogen niet geloven, zo meldt El País. Op dinsdag kwam de vrouw binnenlopen met ernstige pijnklachten in haar intieme zone. Toen de patiënt werd onderzocht, trof de medisch specialist een dode schildpad aan.

Daarop besloot de dokter de politie in te schakelen. Agenten namen een verklaring bij de 26-jarige vrouw af. Ze zei dat ze enkele dagen op het eiland verbleef voor een vakantie. Op dinsdag bezocht ze een aantal clubs in Fañabé, maar ze had geen idee wat daar is gebeurd.

De politie sloot de zaak. Agenten denken dat de vrouw het reptiel zelf in haar vagina heeft gestopt, of dat iemand anders dit heeft gedaan. Het dode dier kan niet uit het niets in haar lichaam zijn beland.