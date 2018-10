Uitslag stelling: Overweg vaak te onveilig

Aanleiding om deze discussie aan te zwengelen is het verschrikkelijke bakfietsongeluk in Oss waarbij vier kinderen op een spoorwegovergang omkwamen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Wel denkt ruim twee derde van de deelnemers dat het ongeluk ’pure pech’ is. „Het is een logische reactie om maatregelen te willen na een verschrikkelijk incident als dit. We kunnen nou eenmaal niet alle onveiligheid wegnemen.”

Zelfs als bij het ondertunnelen of overbruggen van spoorwegovergangen veel geld nodig is, vinden de meeste respondenten het een goed idee als het dan toch gebeurt. Een respondent weet nog dat ProRail lang heeft gepleit voor bruggen en tunnels bij alle spoorwegovergangen. „En zie de gevolgen! We zijn een druk land en 100 procent veiligheid bestaat niet, maar gevaar kun je wel uitsluiten.” Anderen pleiten ervoor om in de tussentijd spoorbomen ’net als vroeger’ uit te rusten met een hekwerk waar niemand onderdoor kan.

Een andere mogelijkheid om het risico van eenzelfde incident uit te sluiten, is de naschoolse opvang op school te laten plaatsvinden. Een overgrote meerderheid van de stemmers vindt dit een heel goed idee. Zo schrijft een voorstander: „Het geld dat je gebruikt voor het veiliger maken van spoorwegovergangen, zou ook naar scholen kunnen gaan om daar de voor- en naschoolse opvang te regelen. Dat scheelt het gesleep met kinderen met alle risico’s van dien.” Een ander merkt op: „Het is een enorme verantwoordelijkheid als je op pad moet met kinderen van een ander.” Iemand anders wijst erop dat alle deelname aan het verkeer, dus ook met de Stint, nou eenmaal risico’s met zich meebrengt.

De Stint is een elektrische bolderkar waarvan er nu zo’n 3000 rondrijden in Nederland. De precieze toedracht is nog niet bekend, maar veel kinderopvangorganisaties vonden het ongeluk aanleiding om dit voertuig de komende tijd te laten staan. Twee derde van de stemmers vindt dat een goed idee.

Veel deelnemers willen het vervoermiddel niet de schuld geven en vinden dat de bestuurster al helemaal geen blaam treft. „De Stint is een prima vervoermiddel, dat in principe goed werkt.” Maar een ander benadrukt dat er aan het vervoer van kinderen per auto wel allerlei eisen worden gesteld, maar ’met tien kinderen in een bakje, dat mag blijkbaar wel’.

Velen vinden zien het liefst dat kinderen lopend naar de kinderopvang en/of school worden gebracht, dat is het veiligst. Daarna kiezen de meesten de auto als veiligst vervoermiddel. Toch stelt iemand relativerend: „Of je nu een Stint gebruikt, een auto of de benenwagen, een ongeluk is nooit voor 100% uit te sluiten.”

Stints worden niet alleen gebruikt voor het vervoer van kinderen. In grote steden worden ze ook gebruikt voor de pakketpost. Veruit de meeste stemmers denken dat er voor zo’n kar te weinig plek is op het fietspad. „Gooi alle elektrische fietsen en bakfietsen van het fietspad af. Dan worden er meteen ook meteen minder van verkocht en wordt het meteen minder druk.”