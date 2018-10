’Rutte moet échte zekerheid geven’

Deze bezuiniging is een heel mooi voorbeeld hoe ver de regering van de werkelijkheid staat. Veel bedrijven zijn voorzichtig geworden met het aannemen van personeel. En hoewel het volgens artikel 1 van het wetboek niet mag, wordt er op de arbeidsmarkt keihard gediscrimineerd.

Allochtonen worden op de arbeidsvloer geweerd en de 50-plussers hebben het moeilijk. De discriminatie bij de laatsten heeft deels te maken met het salaris dat hoger ligt en dat zij niet zo fit meer zijn als schoolverlaters. Denkt de regering dat er voor het personeel van sociale werkplaatsen wel plek in het normale bedrijfsleven is?

Zelf zit ik als 49-jarige al ruim een jaar in de WW dankzij de wet ’werk en zekerheid’, die geen zekerheid op een vast contract geeft. Het bedrijfsleven negeert mijn sollicitaties massaal. Ik krijg 500 euro netto per maand minder, heb geen pensioenopbouw, word nog steeds als een scheefwoner gezien dankzij een wet die 4 jaar geleden is ingevoerd waardoor ik 500 euro per jaar extra huurverhoging krijg bovenop de normale verhoging.

En nu komen er weer meer verhogingen van mijn vaste lasten. Het zal uiteindelijk resulteren dat ik ongewild in de bijstand val, ik mijn huis niet meer kan betalen en ik dan ergens anders, kleiner moet gaan wonen. Dit is ondertussen een heel groot probleem voor veel 45-plussers.

Ik wil graag aan Rutte vragen waar de versteviging van ons vestigingsklimaat blijft en op welk termijn dat wel positief wordt. Wat hij aan de discriminatie op de arbeidsmarkt doet en of hij de wet ’werk en zekerheid’ wil versoepelen, voor écht meer zekerheid.

Roelof Tooms