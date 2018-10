Mannelijk model (24) krijgt levenslang voor moord op rivaal

Toen George Koh (24) er achter kwam dat fashionmodel Harry Uzoka (25) met zijn vriendin sliep, besloot hij hem neer te steken. Met twee handlangers volgde de dader Harry in het westelijk deel van Londen. Uiteindelijk ging Koh zijn rivaal met een machete te lijf. Hij stak het slachtoffer in zijn hart, zo meldt The Sun.

Sterven op stoep

Harry overleed uiteindelijk op de stoep voor zijn woning, terwijl het moordende trio vluchtte.

Koh werd door de rechtbank schuldig bevonden aan moord. Hij kreeg levenslang en zal dus minimaal 25 jaar achter tralies verdwijnen.