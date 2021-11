Verdriet in Helmond op plaats dood tienerjongens: ’Ze waren stoer maar aardig’

In de loop van de grijze zondagmorgen komen de eerste mensen naar de plek des onheils aan de Heeklaan, een kilometers lange ontsluitingsweg waar vijftig mag worden gereden. Familieleden staan verbijsterd te kijken naar het stukje lantaarnpaal dat nog over is na de botsing tussen de auto’s van de jongens en de ambulancewagen. Mensen willen begrijpelijkerwijs niet met de media praten. Een man stamelt „we zijn familie” en loopt daarna verder.

’Enorme klap’

Buurtbewoners zeggen maar beperkt iets te hebben meegekregen van het dramatische ongeval. „Ik hoorde een enorme klap toen ik net thuis was. Kort daarna zag ik een zee van zwaailichten. Ik hoorde pas later wat er gebeurd is. Ja, het is intens verdrietig. Het is ook wel een gevaarlijke weg, moet ik zeggen. Hij nodigt uit tot sneller rijden. En dan zit er een lange flauwe bocht in, die verraderlijk kan zijn.”

De vierde jongen die de crash overleefde, is volgens de politie zwaargewond „maar stabiel.” Verder wil de woordvoerder niet al veel speculeren. „Het klopt dat er lachgas is aangetroffen. Maar onderzoek moet nog uitwijzen of dat van invloed is geweest op dit drama.”

Een buurtbewoner vertelt dat de auto gestolen zou zijn. „Het was een grote suv.” De politiewoordvoerder kan dat niet bevestigen. „Ik ken de reputatie van deze weg verder ook niet. Dergelijke data moeten we nog uitzoeken”, aldus de woordvoerder.