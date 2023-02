Premium Het beste van De Telegraaf

Familie over nog niet opgeloste mysterieuze dood model Ivana Smit: ’Ons leven is verwoest’

Door Marjolein Welling en Paul Dolhain Kopieer naar clipboard

Een foto van de 19-jarige Ivana Smit tijdens de uitvaartplechtigheid. Het fotomodel overleed na een val van een balkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Ⓒ ANP / HH

SITTARD - Fotomodel Ivana Smit (18) uit Sittard wordt op 7 december 2017 levenloos op een balkon in Kuala Lumpur aangetroffen. Wat er exact is gebeurd, is vijf jaar later nog steeds niet duidelijk. Vader Marcel en opa Hendrik strijden sindsdien elke dag voor gerechtigheid. Wat rest zijn de talloze herinneringen aan hun geliefde (klein)dochter. „Het was een wonderkind dat alles snel oppikte en overal in uitblonk.”