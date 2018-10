Haagse school ontslaat lerares na uitlatingen over Oss

Haar bericht leidde volgens de school tot zeer veel mailtjes en telefoontjes uit het hele land. „Vanaf dat moment is dat bericht duizenden keren verontwaardigd gedeeld.”

„Als school nemen we met klem afstand van dit soort uitspraken. Binnen onze organisatie worden dit soort uitspraken niet geaccepteerd. Er is dan ook besloten om per direct afscheid te nemen van deze leerkracht”, schrijft directeur Rene van der Hoek op de website van de school.

In een interview met Den Haag FM liet de directeur weten dat het gaat om een invalkracht. Zij is per direct niet meer welkom als lesgever.

De leerkracht in kwestie zegt dat haar Facebook-account is gehackt. De school heeft dit na laten trekken door twee externe adviseurs. Deze specialisten ontkrachten haar bewering. ,,Als ze gehackt is, moet ze aangifte doen bij de politie en dat heeft ze nog niet gedaan’’, zei Van der Hoek tijdens een interview met Omroep West.