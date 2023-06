Poetin waarschuwt voor ’ernstig gevaar’ als NAVO-landen meer betrokken raken bij oorlog in Oekraïne

„Natuurlijk is de NAVO betrokken bij de oorlog in Oekraïne, waar hebben we het hier nog over”, aldus Poetin vrijdag op een grootschalig internationaal forum in Sint-Petersburg vrijdag. „De leveringen van zware militaire wapens aan Oekraïne zijn aan de gang, ze (de NAVO-lidstaten, red.) onderzoeken nu zelfs of ze Kiev geen gevechtsvliegtuigen kunnen leveren.”

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie werd opgericht in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog om westerse landen te verdedigen tegen de Sovjet-Unie. De alliantie is gebaseerd op een verdedigingsclausule waarbij een aanval op één lid beschouwd wordt als een aanval op alle leden. Hoewel Oekraïne geen lid is van de NAVO, hebben tal van NAVO-lidstaten wel al tanks, gepantserde voertuigen en andere wapens aan Kiev geleverd - wat ook eerder al tot dreigementen van Russische vergelding leidde.

Tanks

Vooral de levering van de tanks - en dus mogelijk ook van gevechtsvliegtuigen - stuit Poetin enorm tegen de borst. „Dit is een ernstig gevaar voor de NAVO om nog meer betrokken te raken bij dit militaire conflict”, zei hij.

Tijdens zijn toespraak verklaarde de Russische president ook nog dat de Russische veiligheid „gegarandeerd” is door het grote aantal kernwapens dat het land bezit, waarbij hij ook nog opmerkte dat Moskou meer van zulke wapens had dan de NAVO-landen.

Volgens de Arms Control Association heeft Rusland sinds januari 2021 een totale voorraad van 6250 kernkoppen. De Verenigde Staten hebben er meer dan 5500, terwijl het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk er respectievelijk 220 en 290 zouden hebben. „Ze weten dat wij er meer hebben, daarom blijven ze tijdens onderhandelingen aandringen op een reductie van het aantal wapens.”