Brief aan Otto Frank voor 9500 euro verkocht

De brief, met een postzegel van 5 cent, aan Otto Frank kwam van verzekeringsmaatschappij Gresham. Het gaat om een vrij dikke brief die in 1942 naar het huis van de familie Frank aan het Amsterdamse Merwedeplein zou zijn gestuurd toen het gezin al was ondergedoken.

Het exemplaar komt uit een bijzondere collectie 'Postgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog' van de verzamelaar Stefan Drukker, meldt veilinghuis Corinphila.