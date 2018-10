Verhaal Spek en Lapje krijgt sprookjeseinde

Nieuwbakken varkenshouders Marcel en Sophie, de nieuwe eigenaren, waren binnen de kortste keren verkocht toen ze de varkentjes zagen. ,,Het zijn zulke leuke varkentjes’’, zegt Marcel. ,,Ondanks dat de term mini niet echt voor ze opgaat, aangezien ze zo groot als een hond zijn, zijn het erg schattige dieren die erg vrolijk en nieuwsgierig op ons overkwamen.’’ Zijn vrouw Sophie viel nog wat op. ,,Spek en Lapje zijn gelukkig geen buikschuivers, ze zijn mooi slank.’’

Voor de nieuwe baasjes van de beroemde varkentjes begon het allemaal met het Facebookbericht, waar ze door vrienden en kennissen meerdere malen in werden getagd. ,,Toen hebben we er toch maar een berichtje aan gewaagd, waarna het snel ging. Na goed mailcontact mochten we kennis komen maken.’’

De varkentjes kwamen in de opvang terecht nadat de vorige eigenaar niet meer voor de varkentjes kon zorgen, volgens Rens van Lieshout, eigenaar van de dierenopvang in Ravenstein. ,,De vorige eigenaren hebben veel tijd aan de varkentjes besteedt, waardoor ze heel lief en aanhankelijk van karakter zijn. Dat is de mensen ook opgevallen.’’

De hype die ontstond na het Facebookbericht heeft de dierenopvang op de kaart gezet, stelt Rens. ,,Alle aandacht heeft ervoor gezorgd dat er veel mensen voor dieren zijn komen kijken. Twee andere varkenkoppels zijn door de belangstelling inmiddels ook geplaatst.’’ Toch heeft alle aandacht ook een keerzijde volgens de dierenopvang. ,,Nu veel mensen over onze dierenopvang hebben gehoord worden we overstelpt met mensen die hun dier bij ons willen komen brengen. Gelukkig maar, want we zagen het aantal veedieren dat in het wild wordt losgelaten de juiste tijd juist stijgen.’’

De mediagenieke varkentjes zullen straks meer dan genoeg vrienden hebben in het buitengebied van hun nieuwe baasjes. ,,De varkentjes komen in de wei achter ons huis te staan met een mooi winterhok’, zegt Marcel. ,,Daar worden ze vergezeld door een aantal kippen en de koeien van de buren, als dat nog niet genoeg is dan zal mijn vrouw ook vaak met ze knuffelen.’’