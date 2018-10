Enkelbandknipper Johan L. overtrad locatiegebod

Johan L. kreeg in 2013 acht jaar voor de roofmoord op Tilburger Willy van Wanrooy in 2008. Halverwege 2017 was hij al voorwaardelijk vrijgelaten, maar toen knipte hij zijn enkelband door en lapte andere voorwaarden aan zijn laars. In juli kreeg hij weer een kans, maar halverwege augustus verhuisde hij zonder toestemming van Oostburg, waar hij onder elektronisch toezicht stond, naar Holten. Dat was tegen de regels. Ook zou hij cannabis hebben gebruikt en niet zijn komen opdagen bij urinecontroles.

L. beweerde vrijdagmiddag in de rechtbank in Breda geen verboden middelen te hebben gebruikt tijdens zijn voorwaardelijke vrijlating en altijd bij de urinecontroles te zijn geweest. Hij ging er daarnaast zelf vanuit dat hij wel mocht verhuizen, aangezien hij een verzoek daartoe had ingediend bij de toezichthouder. Daar had hij nog geen antwoord op gekregen, wat hij opvatte als toestemming. Hij moest daar volgens hemzelf weg vanwege een conflict met de pandeigenaar, een neef van zijn vrouw, dat uit de hand dreigde te lopen.

De rechtbank beslist op donderdag 4 oktober of de voorwaardelijke invrijheidsstelling wordt ingetrokken.