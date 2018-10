Oud-SS'er (94) vervolgd door jongerenrechtbank

Ⓒ EPA

MÜNSTER - Justitie in Duitsland gaat een 94-jarige oud-SS'er vervolgen voor medeplichtigheid aan de moord op honderden mensen in een concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. De rechtbank in Münster laat weten dat de zaak tegen de oud-SS'er voor een jongerenrechtbank dient omdat de verdachte aan het eind van de oorlog niet ouder dan 21 was.