Voorlopig geen terrasweer: ’20 graden zit er echt niet in’

„Ik snap wel dat als je nu naar buiten kijkt en je ziet sneeuw in april, dat je denkt: ik wil naar buiten. En hoewel de verwachting nog onzeker is, lijkt het met name in het weekend wat warmer te worden. Maar 20 graden? Dat zit er echt niet in”, zegt meteorologe Roosmarijn Knol van Weeronline.

Daarmee is de discussie over de terrassen verhitter dan de buitenlucht. Zondag lekte na het Catshuisoverleg uit dat de opening van terrassen op 21 april wordt uitgesteld. Vorige week werd juist voorzichtig aangekondigd dat er wel kans was op een biertje op het terras, maar dat wordt nu dus op zijn vroegst 28 april. Dit tot afschuw van horecaondernemers en ook van burgemeesters. Die vrezen dat de handhaving ondoenlijk wordt als de lentezon na een lange coronawinter de liefhebbers naar buiten lokt. „In de dichtbevolkte gebieden hebben inwoners de buitenruimte hard nodig; zij eigenen zich deze ook toe als het weer beter wordt”, zei de voorzitter van de G4, de Haagse burgemeester Jan van Zanen.

Buien

Vorig jaar was de lente vaak warm en vooral zonovergoten. Dat lokte ook toen mensen massaal naar buiten. Deze lente verloopt wisselvalliger en vooral veel kouder. Met name maandag vallen nog buien met natte sneeuw, waardoor het winters aandoet. „En ook de rest van de week zit buiten zitten er niet in. De temperaturen blijven achter bij normale waarden. Die blijft stokken onder de tien graden, terwijl 12 tot 15 graden normaal is”, aldus Knol. Bovendien staat er ook nog eens een noordenwind die het frisser doet aanvoelen.

In het weekend lijkt het wat warmer te worden, al blijft het kwik dan steken rond de 13 graden. Misschien dat het in het zuiden iets warmer wordt, en dan kan het in het zonnetje en uit de wind aangenaam zijn. „Dat zet ook wel door. Begin volgende week blijft de temperatuur wel tussen de 10 en 15 graden schommelen, en er valt weinig neerslag.”

Zon als verwarming

Maar weer voor een T-shirtje? Nee, dat staat niet in de kaarten. En een terrasje in de avond is al helemaal een utopie. „Er zit een enorm verschil tussen de dag- en nachttemperatuur. Dat zie je vaker in de lente. De zon gaat nog relatief vroeg onder, en dan gaat de temperatuur als een baksteen omlaag. Soms zit er wel tien tot vijftien graden verschil tussen.”