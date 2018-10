Kanttekeningen geplaatst bij introductie stint

Ook nieuwe ’inovatieve voertuigen’ worden in het onderzoek bekeken.

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en verkeersinstituut SWOV waren bij de introductie van de stint in 2011 kritisch over de elektrische bakfiets. De RDW vond het vervoersmiddel te breed. „Maar er zijn bakfietsen die nog veel breder zijn. Daarom is besloten om het voertuig alsnog toe te laten”, legt Van Nieuwenhuizen uit.

Een ongeval met een stint op een spoorwegovergang in Oss kostte donderdag aan vier kinderen het leven. Een vijfde kind en de bestuurster raakten zwaargewond. De toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht.

Geen technische bezwaren

SWOV had geen technische bezwaren, maar wel bedenkingen bij het feit dat „ieder persoon van 16 jaar of ouder zonder enige rijopleiding” tien kinderen zou kunnen vervoeren. De onderzoekers pleitten voor aanvullend onderzoek naar de eisen die aan bestuurders gesteld moeten worden. Dat advies werd niet gevolgd. In plaats daarvan sprak het ministerie met de fabrikant af dat die standaardtrainingen aanbiedt bij de aanschaf. „Ook daarna blijft de mogelijkheid om bij de producent gratis trainingen te volgen, die in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland worden ontwikkeld”, schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

SWOV maakte zich zorgen over het feit dat iemand van zestien of ouder zonder rijopleiding tien kinderen zou kunnen vervoeren. Als compromis is besloten dat de fabrikant van de Stint trainingen aanbiedt bij de aankoop van de bakfiets.

Het bedrijf achter de Stint heeft inmiddels alle kinderopvangorganisaties aangeschreven met het aanbod om medewerkers en gebruikers nog een gratis training te geven.

Opnieuw tegen het licht houden

Het ministerie gaat het toelatingsproces voor stints, maar ook voor andere licht gemotoriseerde voertuigen met een maximumsnelheid van 25 km per uur, opnieuw tegen het licht houden. De politie, de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de NS en ProRail onderzoeken het drama in Oss.