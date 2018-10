Griekenland haalt 2000 migranten van Lesbos

VN-kinderfonds UNICEF sloeg vrijdag alarm over de situatie in Moria en andere opvangcentra voor migranten in Griekenland. Veel kinderen hebben grote psychologische problemen en lopen het risico slachtoffer te worden van geweld. Volgens de organisatie arriveren er per maand gemiddeld 850 kinderen op de Griekse eilanden. In totaal zitten daar ongeveer 20.500 migranten. De meeste komen uit Syrië, Irak en Afghanistan.

Vorige maand luidde de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR al de noodkok over de situatie in de kampen op de eilanden. Een woordvoerder van de organisatie repte van slechte sanitaire voorzieningen, gevechten tussen gefrustreerde groepen en een toenemend aantal gevallen van seksueel misbruik.