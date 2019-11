Tractoren langs snelwegen: ’Het is púúr om ons te laten zien’

Vooral tussen 12.30 en 14.00 uur worden veel boeren met tractoren verwacht, die zich op dit moment verzamelen op bijvoorbeeld carpoolplaatsen en bij wegrestaurants. Hierover overleggen boeren en hun sympathisanten al vele dagen. Sommigen roepen op het netjes te houden, anderen willen ook weer de snelwegen gaan blokkeren.

Maar op welke plekken en hoeveel landbouwers exact zullen meedoen, valt volgens woordvoerder Mischa Bouwer van Farmers Defence Force nauwelijks vooraf in te schatten. "Of er straks overal 30 staan, of misschien wel 100, kan ik echt niet zeggen. Wij doen gewoon een oproep en wie er dan gaan, dat is helemaal aan henzelf."

Stikstofplan

Het landbouwcollectief, onder meer bestaande uit de boerenorganisaties LTO en Agractie, heeft vorige week een alternatief stikstofplan aangeboden. "We gaan vandaag met haar in gesprek over het vorige week aangeboden plan", aldus Bouwer. Hij benadrukt dat er nog steeds grote zorgen zijn en ze met deze actie het kabinet onder druk willen zetten. "We gaan verder niks dichtzetten of zoiets."