Vervanging voor kritische hulpbisschop

Mutsaerts vindt dat paus Franciscus eerst uitleg moet geven over zijn eigen handelen en moet reageren op beschuldigingen dat hij zelf ook misbruik door geestelijken zou hebben verhuld. Juist het toedekken van misbruik zou volgens Mutsaerts centraal moeten staan tijdens de bisschoppensynode.

Hij vindt ook dat er onafhankelijk onderzoek moet worden gedaan naar de beschuldigingen die jegens de paus zijn gedaan. Mutsaerts wijst in een recente brief aan de paus met name op beschuldigingen door aartsbisschop Carlo Maria Viganò in de Verenigde Staten. Die beweert dat de paus vermeend seksueel wangedrag van de voormalige Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick in de doofpot probeerde te stoppen. Viganò vindt daarom dat Franciscus als paus moet opstappen.

De Nederlandse Bisschoppenconferentie respecteert Mutsaerts keuze en benadrukt dat de kerk een veilige plek voor kinderen en jongeren moet zijn. De synode zou juist een goede gelegenheid bieden om over de veiligheid van jongeren in de kerk te praten, laat het bisdom Roermond vrijdag weten.