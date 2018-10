’Spion’ komt vrij na gratie koning

James Ricketson is tijdens zijn detentie bepaald niet zachtzinnig aangepakt. Ⓒ Foto EPA

PHNOM PENH - Een Australische filmmaker die in Cambodja was veroordeeld voor spionage, is vrijgelaten nadat hem gratie was verleend door de koning. De 69-jarige James Ricketson werd vorig jaar gearresteerd toen hij met een drone een demonstratie van de oppositie filmde. Hij werd vorige maand veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf.