’Rusland wilde Julian Assange bevrijden’

Assange zit al zes jaar ondergedoken in de Ecuadoraanse ambassade. Ⓒ Foto EPA

LONDEN - Russische diplomaten en mensen uit de kringen rond Julian Assange hebben vorig jaar besproken in hoeverre het mogelijk zou zijn om de WikiLeaks-oprichter te ’bevrijden’ uit de ambassade van Ecuador in Londen. Het plan is op het laatste moment afgeblazen, omdat het te riskant zou zijn.