Bisschop opgepakt voor verkrachting non

NEW DELHI - De Indiase politie heeft een rooms-katholieke bisschop opgepakt omdat hij een non zou hebben verkracht. De non had gezegd dat bisschop Franco Mulakkal haar over een periode van twee jaar meerdere malen heeft misbruikt.