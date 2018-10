Tusk blijft positief ondanks harde taal May

Ⓒ Getty Images

BRUSSEL - EU-president Donald Tusk blijft ervan overtuigd dat een akkoord met het Verenigd Koninkrijk over de brexit mogelijk is, hoewel de Britse premier Theresa May vrijdag sprak van een impasse. Maar het is aan het Verenigd Koninkrijk om met betere voorstellen te komen over de Ierse grenskwestie en de toekomstige handelsrelaties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, aldus Tusk vrijdag in een verklaring.