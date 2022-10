Zweeds alcoholbeleid speelt koninklijke borrel tijdens staatsbezoek parten

Die merkten gelukkig weinig van de ‘bezuiniging’. Meegevlogen lakeien boden ook voor twaalven heel wat glaasjes wijn aan het dorstige publiek aan. Weinigen lieten het buitenkansje schieten om ondanks het vroege tijdstip een gratis glas te nuttigen. Koning en koningin overigens evenmin.

Het koninklijk paar begon de dag met een ontmoeting met directeuren van Nederlandse en Zweedse bedrijven die verkennen of ze met elkaar kunnen samenwerken.

Met een elektrische draagvleugelboot Candela vaart het gezelschap in de middag naar energiebedrijf Stockholm Exergi. Dat bedrijf is fossielvrij en wil in 2025 klimaatpositief zijn.

’s Avonds bieden Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima als dank voor de gastvrijheid van het Zweedse koningspaar in het Konserthuset een concert aan van het ensemble van de Nederlandse violist Tim Kliphuis.

Tekst gaat verder onder de foto’s

Koningin Maxima proost met koning Carl XVI Gustaf tijdens het staatsbanket in het koninklijk paleis tijdens een driedaags staatsbezoek van Nederland aan Zweden. Ⓒ ANP

Koning Willem Alexander proost met kroonprinses Victoria tijdens het staatsbanket in het koninklijk paleis tijdens hun driedaagse staatsbezoek aan Zweden. Ⓒ ANP

’Nederlands’ Gotenburg

Op de derde dag van het staatsbezoek vliegt het paar naar Gotenburg, een stad die in de Gouden Eeuw is opgezet door Nederlanders. Willem-Alexander en Máxima ontmoeten er wetenschappers en bedrijven die samen met de overheid werken aan de ontwikkeling van duurzame steden, duurzame mobiliteit en aan digitalisering. Ook een ontmoeting met de gouverneur van de provincie Västra Götaland is voorzien.

Geen Abba en ook geen Ikea, maar wel Volvo is in het programma van het koninklijk paar opgenomen. Bij het vrachtwagenbedrijf van de Zweedse fabrikant bekijken koning en koningin elektrische trucks en graafmachines.

Nu de coronacrisis vooralsnog zijn ergste tijd gehad lijkt te hebben gehad, geeft het koninklijk huis gas rond buitenlandse bezoeken. Na het staatsbezoek aan Oostenrijk aan het begin van de zomer, ging Koningin Máxima in september voor een werkbezoek naar de VS. De koffer uit Zweden is eind deze maand amper uitgepakt voordat het paar naar Griekenland vertrekt, voor een staatsbezoek dat al twee keer is uitgesteld. Eind januari gaan Willem-Alexander en Máxima met prinses Amalia twee weken naar het Caribische deel van het koninkrijk.