Betogingen in Duitse steden tegen Erdogan

De organisatie ’Erdogan not welcome’ verwacht dat in elk van die steden niet meer dan een paar honderd actievoerders komen opdagen. Voor betogingen eind volgende week in Berlijn en Keulen rekent de organisatie op zeker 10.000 deelnemers.

Erdogan wordt donderdagavond in Berlijn verwacht. Twee dagen later bezoekt hij Keulen. Het wordt zijn eerste officiële bezoek aan Duitsland sinds 2014. De relatie tussen Duitsland en Turkije zakte naar een dieptepunt door een reeks geschillen over het harde optreden van Turkije na een mislukte staatsgreep in 2016. Een onderwerp dat waarschijnlijk aan de orde komt, is de gevangenneming van Duitse burgers en journalisten in Turkije.