Chinese ouders trekken zonder kinderen naar stad

Wang Fuman lokte in Chinese media een discussie uit over armoede op het platteland. Ⓒ FOTO AFP

SHANGHAI - Wang Fuman staat in Chinese media bekend als de IJsjongen. Met ijsbloemen in zijn haar en zijn wangen rood van de vrieskou liep hij afgelopen winter naar school. Wang is maar één van de 60 miljoen kinderen die in armoede op het Chinese platteland achterblijven, wanneer hun ouders in de stad gaan werken.