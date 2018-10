Arabische maffia in Berlijn

De gouden munt Big Maple Leaf werd op 27 maart 2017 gestolen uit een Berlijns museum. Justitie verdenkt de Remmo clan. Ⓒ AFP

BERLIJN - Bij het krieken van de dag schilderden werklui gisterochtend het ’heldenportret’ over van de net geliquideerde maffioos Nidal R., onder bescherming van de Berlijnse politie. De verwijderde graffiti aan het druk bezochte Tempelhofer Feld, direct op de plaats delict, was een slag in het gezicht van de autoriteiten.