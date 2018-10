’Onderminister wilde chaos door Trump opnemen’

The New York Times meldde op basis van anonieme bronnen dat Rosenstein in het voorjaar van 2017 met zijn voorstel kwam. Hij was toen nog maar twee weken in functie en speelde een sleutelrol bij het het ontslaan van FBI-topman James Comey. In een memorandum had Rosenstein uiteengezet dat Comey niet op eigen houtje had mogen bekendmaken dat Hillary Clinton niet moest worden vervolgd voor het slordige omgaan met e-mails. Later zou Rosenstein het gevoel hebben gekregen dat hij zich in de zaak-Comey voor het karretje van Trump had laten spannen.

The New York Times meldde dat Rosenstein hoopte dat op basis van geheime opnames het 25e amendement van de Amerikaanse grondwet zou kunnen worden gebruikt. Onder dit amendement op de grondwet kan de president worden afgezet als de vicepresident en de meerderheid van de regering van mening zijn dat het staatshoofd niet in staat is zijn taken uit te voeren.

In een verklaring noemde Rosenstein het verhaal in The New York Times ,,onzorgvuldig en feitelijk onjuist''. Hij voegde eraan toe niet te willen reageren op een artikel dat is gebaseerd op anonieme bronnen. Ook benadrukte hij op grond van zijn persoonlijke ervaringen met de president ,,dat er geen basis is voor het toepassen van het 25e amendement''.