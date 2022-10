Politie in Californië arresteert vermoedelijke seriemoordenaar

Wesley Brownlee werd in de vroege morgen aangehouden terwijl hij „op jacht was” naar een ander potentieel slachtoffer, vertelde politiechef Stanley McFadden op een persconferentie. „Hij was op een missie om te doden”, zei McFadden, eraan toevoegend dat Brownlee een vuurwapen bij zich had. „We zijn er zeker van dat we een nieuwe moord hebben voorkomen.”

Vijf mannen werden tussen 8 juli en 27 september in een bepaald gebied van Stockton vermoord en de moorden vertoonden volgens de politie een aantal overeenkomsten. Een andere man werd in april 2021 gedood in Oakland. De slachtoffers waren tussen de 21 en 54 jaar. Een vrouw overleefde een schietpartij die vermoedelijk door Brownlee werd gepleegd.

Wat het motief van de dader is, wordt nog onderzocht. Brownlee hoort waarschijnlijk dinsdag wat hem ten laste wordt gelegd.