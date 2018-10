Woningprijs door het dak

Doordat de afgelopen maanden de woningprijzen steeds met 1 tot 1,5 procent stegen, vestigde de gemiddelde prijs in augustus met 294.203 euro een nieuw record. De prijsstijging was vergeleken met een jaar eerder zelfs ruim 9 procent, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster.

Als de huizenprijzen zich op deze manier verder blijven ontwikkelen, dan kost een gemiddelde woning deze of volgende maand voor het eerst in de historie meer dan 3 ton. „Die grens is sowieso voor het einde van dit jaar doorbroken”, stelt woningmarkteconoom Christian Lennartz van Rabobank.

Lennartz constateert tegelijk dat het qua betaalbaarheid ’per jaar erger wordt’ met woningen: „Gezien de prijzen, koopt het gemiddelde inkomen niet het gemiddelde huis. De woningprijzen zijn in een jaar tijd met bijna 10 procent gestegen, maar de inkomens niet.”

