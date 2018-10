Cursus bij kopen auto

Dat zei ANWB-deskundige Chris Hottentot op het ADAS-congres ’Op weg naar de zelfrijdende auto’ in Rosmalen. „Niet goed weten hoe die hulpmiddelen in je auto werken, kan gevaarlijke situaties opleveren. Zo nodig moet zo’n cursus verplicht worden. De dealer kan dat doen of een extern instituut. De kosten zijn ondergeschikt aan het belang.”

Overschatting

Er is volgens Hottentot vaak sprake van overschatting. „Weinig bestuurders willen toegeven dat ze in feite niks van hun nieuwe auto begrijpen. De meesten worden tureluurs van alle opties. Het grote probleem is dat die niet standaard zijn. Daarom roepen we autofabrikanten en importeurs op eenheid te scheppen in het huidige doolhof. Dat staat ook hoog op de agenda van de Europese Commissie.”

De ANWB wil volgens hem aan rijders duidelijk maken dat zogenaamd zelfrijdende systemen nog lang niet feilloos zijn. „Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het is maar de vraag of 100% robotvoertuigen in drukke binnensteden ooit mogelijk zijn. Ook die sensoren worden gek van de stadshectiek”, meent Hottentot.

Het duurt volgens hem nog zeker twintig jaar voordat zelfrijdende auto’s overal in Europa ingeburgerd raken. „Het vereist naast de techniek een complete cultuuromslag”, zo zei hij. Voorop staat volgens hem dat alle knopjes dezelfde vanzelfsprekend moeten krijgen als de richtingaanwijzer. „Op één plek met één werking. Er is nu een schrijnend gebrek aan kennis.”

Beleidsadviseur Leo Bingen van branchevereniging RAI bevestigt de noodzaak om automobilisten permanent bij te scholen in nieuwe technieken en veranderende verkeerssituaties. „Wij hebben een plan van aanpak voor veiligheid op de weg en een betere publieksvoorlichting. We lanceren samen met de ANWB, het ministerie en andere partners de community slimonderweg.nl waar bestuurders en ov-reizigers terecht kunnen voor informatie-uitwisseling en reisadviezen.”

Uitzetten

Ook volgens Bingen is meer uniformiteit in rijhulpsystemen aan te bevelen, zoals in de namen, de werking en de bediening. „Nu worden bestuurders geconfronteerd met een doolhof van verschillende toepassingen. De eerste vraag bij de aanschaf van een nieuwe hightech auto is vaak: hoe kan ik al die extra’s uitzetten?”

Mark Maaskant (Prodrive Academy) roept de auto-industrie op om fouten in technische rijhulpjes niet te verbloemen. „Geen enkel systeem is helemaal goed. Er worden fouten mee gemaakt die de verkeersveiligheid schaden. Bestuurders moeten nu door schade en schande leren. Dat is niet wenselijk. Schaf semi-autonome voertuigen liever maar af.”

Wie de techniek in de auto niet op de juiste manier weet te gebruiken, is een gevaar op de weg”, aldus Maaskant.