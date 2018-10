’Shannons laatste strandfeest’

De as van Shannon Mak, die vorige maand op Malta werd vermoord, wordt vandaag uitgestrooid in de Middellandse Zee. Familie en vrienden van de Monnickendamse zijn aanwezig bij wat ze ’haar laatste strandfeestje’ noemen.

De restanten van de Noord-Hollandse, die op 30-jarige leeftijd op het eiland werd omgebracht, kwamen maandag aan. Haar broer en zus zullen vanaf het einde van de middag haar as uitstrooien in de zee vanaf een plek aan de kust waar ze graag kwam.

Voor familie en vrienden is het een laatste vaarwel. Shannon Mak was medio vorige maand al gecremeerd in Nederland. ’Malta huilt en zaterdag zeggen we vaarwel. Toch zullen we niet haar heengaan betreuren, maar haar leven vieren’, staat te lezen op haar Facebook-pagina.

De plek is mede uitgekozen omdat ze daar graag met haar hondje Saïdi kwam.