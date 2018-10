Hoe moeten klasgenootjes in Oss het drama verwerken?

Oss heeft geen woorden voor het drama waarbij donderdag vier kinderen omkwamen. Ⓒ APA

OSS - Leerlingen van De Korenaer in Oss gingen gisteren weer naar school. Want ook daar moet het vreselijke ongeluk van hun klas- of schoolgenootjes verwerkt worden. Hoe? Daar schreef Riet Fiddelaers-Jaspers meerdere boeken over. „Koop desnoods servies bij de kringloop, wat kinderen voor één keer kapot mogen gooien.”