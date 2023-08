Iedereen gered uit kapotte kabelbaan Pakistan

De kabelbaan ging kapot op een hoogte van zeker 275 meter. Er werd onder meer een militaire helikopter ingezet voor een reddingsoperatie. De reddingsoperatie met de helikopter werd bij het vallen van de avond onderbroken wegens beperkt zicht en hevige wind. Er werd daarna gewerkt met een kleine kabellift.

De kabelbaan werd gebruikt om van en naar school te gaan, zoals niet ongebruikelijk is in het bergachtige gebied. De lift hing aan twee kabels, waarvan er één is gebroken. Hoe hoog de lift nu hangt, is niet helemaal duidelijk. Schattingen van de autoriteiten lopen uiteen van ongeveer 275 meter tot 365 meter.

Video: Kabelbaan begeeft het: kinderen bungelen boven ravijn. Tekst gaat verder onder de video.

’Help ons in Godsnaam’

De Pakistaanse televisiezender Geo News belde met een van de mannen in de lift toen deze in de lucht hing. „Help ons in Godsnaam”, zei de 20-jarige Gulfaraz. „We zitten nu al bijna vijf uur vast in de lucht. Het is zo erg dat een man al is flauwgevallen.” Ook de BBC heeft met hem gebeld. Hij stelde dat de zes tieners aan boord 10 tot en met 16 jaar oud zijn. Een 16-jarige zou hartklachten hebben gehad en al twee uur buiten bewustzijn zijn geweest.

Hoewel het uren rijden is naar de dichtstbijzijnde grotere stad, verzamelden zich volgens een getuige zo’n vijfhonderd mensen om te kijken wat er met de gondel gebeurde. Ook ouders van inzittenden waren naar het ravijn gekomen. De Pakistaanse waarnemend premier Anwar ul Haq Kakar had opdracht gegeven om alle kabelbanen in de bergen te controleren, en ze bij onveilige situaties te sluiten.