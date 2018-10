Financier Hezbollah in Brazilië opgepakt

De van oorsprong Libanese Barakat was volgens de veiligheidsdiensten in Paraguay de belangrijkste financier van een bomaanslag op een Joodse instelling in Buenos Aires in 1994. Door die aanslag vielen 85 doden. Volgens Israël zat Hezbollah achter die terreuractie.

De Braziliaanse politie liet weten dat Barakat is aangehouden naar aanleiding van een arrestatiebevel dat Paraguay in augustus tegen de man heeft uitgevaardigd. Dat land verdenkt hem onder meer van het witwassen van drugsgeld. Hij zou onder meer 10 miljoen dollar (8,5 miljoen euro) hebben witgewassen via een casino.