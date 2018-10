Tv-rechter Frank Visser weet waarom buren zo veel ruziën

Tilly (rechts) kan haar buurvrouw Conny niet langer luchten of zien. Onder: de emoties lopen hoog op in de buurt. Ⓒ Talpa / SBS

Het is vandaag Burendag! Overal in Nederland komen buren samen om het onderlinge contact te versterken. Daar is kennelijk grote behoefte aan, want het aantal burenruzies in ons drukke landje neemt toe. Steeds meer mensen doen een beroep op buurtbemiddeling voor eerste hulp bij een burenruzie. Televisierechter Frank Visser weet precies hoe dat komt.