Koreaanse leiders doorbreken taboes

Of het zeven minuten waren die de wereld veranderden, valt nog te bezien, maar interessant en emotioneel was het wel. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, zoon van Noord-Koreaanse vluchtelingen, die deze week als een held werd ontvangen in een volgepakt Noord-Koreaans stadion en mocht spreken over de droom van een hereniging van de twee landen. Als kers op de taart werd zijn vuist na afloop de lucht ingebracht door dictator Kim Jong-un. Best friends forever?