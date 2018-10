’Amsterdamse toestanden’ teisteren lieflijk Delft

Een golf van geweld overspoelt Delft. Ⓒ ANP

Delft is de stad van gemoedelijkheid. Van borrelende TU-studenten en toeristen die zich vergapen aan de Nieuwe Kerk. Maar sinds april vliegen er kogels en handgranaten in het rond. De Prinsenstad is wakker geschrokken en maakt zich zorgen over ’Amsterdamse toestanden’.