Wacht niet tot een bedrijf toehapt, maar op een baan die jou past

Stel: solliciteren is voor jou een fulltime baan. Je houdt de vacaturesites en LinkedIn scherp in de gaten, klaar om toe te slaan wanneer een vacature overeenkomt met jouw achtergrond. Je hebt een standaardbrief, zodat je in korte tijd veel sollicitaties kunt versturen. Hoe vaker je reageert, hoe groter de kans dat er een werkgever komt die jou wil hebben. En toch wil het maar niet lukken. Hoe kan dat?