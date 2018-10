Europa laat het gezamenlijk overstappen naar de zomertijd los én de landen gaan bovendien zelf kiezen welke tijdzone gehanteerd zal worden in de toekomst. Het afschaffen van de gezamenlijke zomertijd is begrijpelijk. Het verzetten van de klok levert vooral gedoe op; milieuwinst in de vorm van lagere energiekosten was er niet.