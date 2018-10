Trump: Ministerie van Justitie stinkt!

Eerder vrijdag berichtte The New York Times dat onderminister van Justitie Rod Rosenstein aan de FBI heeft voorgesteld geheime opnames te maken van de chaos die in het Witte Huis heerst. Rosenstein zou zo materiaal willen verzamelen dat het mogelijk maakt om een afzettingsprocedure tegen de president te beginnen.

„Kijk nou toch naar wat er wordt blootgelegd”, zei Trump. „We hebben geweldige mensen op het ministerie van Justitie, maar er zijn ook een paar hele slechte.” Dreigend liet hij er op volgen: „Jullie hebben gezien wat er is gebeurd bij de FBI. Daar zijn ze allemaal weg.”