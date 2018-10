Kapitein gekapseisde veerboot gearresteerd

Ⓒ AFP

DAR ES SALAM - De kapitein van de veerboot die donderdag kapseisde op het Victoriameer is in Tanzania aangehouden. President John Magufuli zei vrijdagavond in een televisietoespraak dat de kapitein ten tijde van het ongeluk niet aan boord was. Hij zou het roer hebben overgelaten aan iemand die onbevoegd was.