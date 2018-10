’Zo los je tekorten natuurlijk nooit op’

— „Hoe kunnen vrouwen meer werken, als het onderwijssysteem zo belabberd is dat vierdaagse schoolweken op de loer liggen?”, stelt publicist Yesim Candan, die zich inzet voor emancipatie. „Dat je als moeder niet fulltime zou kunnen werken, is onzin. Als je taken zoals het huishouden maar durft uit te besteden”, zegt Marieke ’t Hart, hoofdredacteur VROUW.