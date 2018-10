’Scholen schuldig, niet de vrouwen’

Voordat ik kinderen kreeg, had ik een te grote mond over vrouwen die parttime werken. Die vrouwen in kwestie vond ik suf. Wat een doodzonde, vooral voor vrouwen die hadden gestudeerd. Nou, in mijn ogen waren die helemaal afgeschreven. Heleen Mees schreef opiniestukken over de ’parttime monsters’ en in mijn kinderloze tijdperk was ik het pertinent met haar eens.