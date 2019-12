Inpakken wordt een eitje met deze tips

De Britse boekenwinkel Waterstones deelde op Twitter een korte video met een inpaktechniek die een hoop inpakstress tegengaat. De beelden zijn al meer dan 15 miljoen keer bekeken.

En dat is niet de enige video over het inpakken van cadeautjes die kon rekenen op miljoenen views. Via het Twitter-account Blossom Hacks is de volgende video al bijna zeven miljoen keer bekeken:

Hoewel een klein deel van de kijkers de tip al kende is het overgrote deel van het publiek stomverbaasd: „Dit heeft mijn leven veranderd,” schrijft één. Een ander: „Ik heb drie jaar lang in een boekwinkel gewerkt en een miljoen boeken ingepakt zonder dit te weten. Ik schaam me.”