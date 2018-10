Prints, kleuren en ruiten... Dit wordt geen saaie herfst!

Lees ook: Jennefers dochter viel van springkussen: ’Twee botten waren volledig doormidden’

Laagjes

Trek zoveel mogelijk kleding over elkaar aan; makkelijker kan het niet. Een coltrui met een gilet en daarover weer een blazer, bijvoorbeeld. Of combineer een spijkerjasje met een hoodiesweater.

Draagtip: Het fijne van deze layering-trend, is dat je de kleding kunt aanpassen op onbestendig weer. Bij koud weer alles aanlaten en bij warmte laag voor laag uittrekken. Let op! Jassen hoeven niet perse gesloten te worden. Open dragen zodat ook de kleding eronder zichtbaar blijft, is juist het credo.

Ruiten

De ruit is hot en komt in diverse varianten; van Indiase tot Schotse (tartan) en Franse (pied-de-poule). Allemaal zijn ze zowel klassiek als trendy te dragen. Vooral de riant uitgevoerde gekleurde ruiten in rood, groen en blauw zijn een aanrader. Ze passen prima bij de vele tweedstoffen die je deze herfst gaat zien.

Draagtip: Combineer de ruiten met bloemenprints voor een extra vrolijk geheel, maar zorg dat er dan sprake is van een niet al te opvallende ruit. Dus een ruitenbroek met effen coltrui en daarover een gebloemde blazer. Zorg er ook voor dat de kleuren op elkaar afgestemd zijn. Anders wordt het een allegaartje.

Cowgirl

De cowgirl is terug! En dat betekent cowboylaarzen - vergeet vooral de hagelwitte enkellaars niet - geruite capes, franjes aan jassen en geblokte overhemden. En natuurlijk mag een goede jeans als basis niet ontbreken.

Draagtip: Investeer in twee paar goede jeans voor dit seizoen, want dat vormt de basis van je garderobe. Ga niet voor scheuren, maar gewoon voor een stoere jeans met stevige stiksels - how the west was won!

Prints

All-over prints zijn niet meer weg te denken. Dierenprints zijn er deze winter in alle soorten en maten en langvallende bloemetjesjurken en rokken in hippiestijl zorgen voor een romantisch beeld. Vooral de kleuren bruin, oranje en paars, mét een knipoog de jaren '80 en '90, doen het goed.

Draagtip: Mix en match is het thema, dus verschillende dierenprints bij elkaar dragen, is geen probleem. Maar ook van top tot teen in panterprint gehuld gaan is een optie, net als het kiezen voor diverse fantasieprints bij elkaar in dezelfde kleurstelling. Het is maar net hoe ver je durft te gaan!

Breisels

Knusse kleding om in weg te kruipen, staat deze winter centraal. Heerlijk om lekker met een kop thee of chocolademelk mee op de bank te hangen, maar ook om mee te scoren op het werk. Denk aan een gebreide wollen jurk van kasjmier met een hoog aaibaarheidsgehalte of soepele jersey leggings, truien en tops die als een tweede huid dragen.

Draagtip: Pas hier ook weer het laagjeseffect toe, want breisels kun je goed samen dragen met lichtere materialen zoals zijde, satijn en kant.

Kleur, kleur, kleur

Het gaat zeker geen grijze boel worden deze winter, met alle felle kleuren, goud- en zilverinvloeden en zelfs fluor-tinten uit de jaren '80. De primaire kleuren zijn knalgroen, oranje, kobaltblauw, rood, turquoise en fuchsia.

Draagtip: Kleuren maken je vrolijk en zijn dus perfect voor de donkere winterdagen. Een hele outfit in dezelfde kleur zorg voor rust en kan altijd gecombineerd worden met zwarte accessoires. Draag felle kleuren niet te dicht bij het gezicht want in de winter oogt dat nogal bleekjes.

