Weer handgranaat in hoofdstad

Het explosief lag voor het pand op de grond. De omgeving werd tot 11.30 uur afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief verwijderd.

De granaat was achtergelaten voor een vestiging van Fysiomed, tussen twee pilaren bij het gebouw.

Fysiomed, de praktijk van onder anderen de bekende fysiotherapeut Leo Echteld, heeft een verklaring afgegeven: „Bij opening van ons pand vanochtend werd er een handgranaat voor de deur van ons pand aangetroffen. Wij hebben daarop direct de politie gebeld. (..) Rond 11.30 uur konden wij weer open en overgaan tot onze dagelijkse werkzaamheden en draait ons SMC (Sport Medisch Centrum) weer als normaal. Alle klanten zijn gewoon weer binnen.”

Het bedrijf heeft geen idee waarom de handgranaat uitgerekend voor dat pand is neergelegd: „Over de aanleiding van deze kwestie tasten wij volledig in het duister. Er is geen enkele sprake van dreiging. Niet in het recente en ook niet in het verre verleden. Wie het ook zijn, wat ze ook duidelijk willen maken, wij gaan gewoon door met waar we goed in zijn: mensen behandelen en beter maken.”

De afgelopen weken was het vaak raak in de hoofdstad. Na de vondst van een handgranaat in de Jan Evertsenstraat waren er schietincidenten bij de Johan Huizingalaan, waar ook explosieven werden gevonden.