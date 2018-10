Eerste herfstdag: wind zorgt meteen voor schade

In Baarn moest er een zware kraan aan te pas komen om een grote beuk van zijn kruin te ontdoen. Van de boom waren twee van de drie zware ’armen’ afgebroken. Twee mensen hoorden de klap toen een deel van de kruin de grond raakte, maar zij bleven ongedeerd.

Vooral in Zuid-Holland en het westen van Brabant ging het flink tekeer. Langs de provinciale weg N216 waaide de complete kruin uit een boom. Politie en brandweer van Ottoland zorgden ervoor dat de weg weer open kon.

In Breda moest ook de brandweer eraan te pas komen om een omgewaaide boom van de straat te halen. In Gouda viel een omgewaaide boom op een auto en in het Noord-Hollandse Egmond aan Zee werd het dak van strandpaviljoen De Uitkijk voor een deel eraf gerukt.

Bomen zijn in deze tijd van het jaar kwetsbaar voor rukwinden, omdat ze nog vol in het blad staan en zo veel meer wind vangen. Op Schiphol moesten vrijdag enkele honderden vluchten worden geannuleerd.

Overigens lijkt de ergste ellende nog niet achter de rug. Zaterdag is het weliswaar fris en mogelijk buiig met een op zijn hoogst matige wind, maar zondag is dat anders. Op de eerste dag van de astronomische herfst - de zon staat dan precies boven de evenaar - zou het harder kunnen gaan waaien. In de nacht naar zondag gaat het eerst op steeds meer plaatsen regenen. De wind neemt dan even af en draait naar het zuidoosten. Later gaat het in het noorden van het land weer harder waaien, dan vanuit het noordoosten. Rond het IJsselmeer en aan de kust kan het soms stormachtig worden.

In Zeeland zal het in de avond ook hard tot stormachtig waaien, met zware windstoten tot 90 km/uur.