Parachutisten geland op Ginkelse Heide Ede

Volgens de gemeente Ede kwamen er tienduizenden toeschouwers op het spektakel af. Vooral zaterdagmorgen leidde dat tot opstoppingen in en rond Ede. Er reden extra pendelbussen om toeschouwers vanuit Ede naar de hei te brengen. Een afslag op de snelweg A12 was enige tijd afgesloten omdat het verkeer op de aansluitende provinciale weg helemaal stilstond. De drukte nam af toen het slechter weer werd. De laatste paradropping zaterdagmiddag ging vanwege het weer ook niet door.

LINK:organisatie-herdenkingen-vreest-wind-en-regen

Met de luchtlandingen begon 74 jaar geleden de operatie Market Garden, het offensief waarmee de geallieerde landen snel een einde wilden maken aan de Tweede Wereldoorlog. De opmars stokte toen de bevrijders bij de Slag om Arnhem de Rijnbrug in die stad niet konden veroveren op de Duitse bezetters.

Handgranaat

Een bezoeker van de Airborne Luchtlandingen vond zaterdag bij de Ginkelse Hei een Britse handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) moest komen om de granaat te laten ploffen.

Voor Ede was de herdenking zaterdag een soort generale repetitie voor volgend jaar, als Market Garden 75 jaar geleden is. Die herdenking wordt zeer groots aangepakt. Nu al is duidelijk dat er dan maatregelen genomen moeten worden om de drukte in goede banen te leiden. Zaterdag stond er zo'n mensenmassa op de hei dat de parachutisten met moeite konden landen.