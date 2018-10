Gezin komt om bij brand in woning Papendrecht

De politie sprak direct van een ’zeer ernstig incident’. Hulpdiensten troffen de slachtoffers aan op de begane grond in het huis. De politie houdt alle scenario’s open waarbij onder meer wordt bekeken of de brand is aangestoken en of er mogelijk sprake is van een gezinsdrama.

Het vuur in het huis in de Cremerstraat werd zaterdagochtend ontdekt, maar was snel geblust. De hulpdiensten rukten massaal uit.